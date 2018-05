Linke fordert zum Kindertag Konzept gegen Armut

Von Schwäbische Zeitung

Ein 24-jähriger Mann aus dem Landkreis Biberach hat diese Woche seinen Arbeitgeber in Memmingen um mehrere Tausend Euro gebracht.

Sein schlechtes Gewissen trieb den Mann dann gleich zur nächsten Straftat: In der Kempter Straße in Memmingen versuchte er, einen Laden zu überfallen, was jedoch scheiterte.

Der 24-Jährige ist Angestellter in einer Spielhalle. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, nutzte der junge Mann dies am Montag aus, indem er auf Spielerkarten seines Arbeitgebers mehrere Stunden lang an diversen ...