„Lincoln“ räumt auch bei Bafta-Nominierungen ab

London (dpa) - Das Filmthema könnte kaum amerikanischer sein, doch auch in Großbritannien deutet sich ein Triumph für Steven Spielbergs „Lincoln“ an.

Mit insgesamt zehn Nominierungen für die britischen Bafta-Filmpreise hängte die Biografie über den legendären US-Präsidenten am Mittwoch die Konkurrenz ab, darunter den ur-britischen Filmhelden James Bond. „Lincoln“ wurde unter anderem in der Kategorie „Bester Film“ nominiert, Hauptdarsteller Daniel Day-Lewis könnte bester Schauspieler werden, wie die Britische Film- und Fernsehakademie am Mittwoch bekanntgab. Vergeben werden die Preise am 10. Februar. „Lincoln“ gilt bereits als einer der Favoriten bei den Golden Globes und den Oscars.

An zweiter Stelle stehen in London mit jeweils neun Nominierungen die Musical-Adaption „Les Misérables“ und Ang Lees „Schiffbruch mit Tiger“. Platz vier geht mit acht Nominierungen an den neuesten James Bond „Skyfall“. Dabei geht Hauptdarsteller Daniel Craig leer aus, Javier Bardem tritt für seinen Bösewicht in der Kategorie „Bester Nebendarsteller“ an. Für den Blockbuster „Der Hobbit“ gab es drei Nominierungen, jeweils in technischen Kategorien.

Beim nicht-englischsprachigen Film könnte Michael Hanekes „Liebe“ weitere Anerkennung bekommen. Der Film des Österreichers über ein älteres Ehepaar hat insgesamt vier Bafta-Nomierungen, darunter für Haneke als bester Regisseur. Die Baftas sind die wichtigsten Auszeichnungen der Filmbranche des Königreichs und gelten als Stimmungstest für die Oscars.

Bafta Nominierungen