Limburg: Lkw fährt auf Fahrzeuge auf - Ein Schwerverletzter

Ein Lastwagen ist an einer Ampel im hessischen Limburg auf mehrere Fahrzeuge aufgefahren. Rund ein Dutzend Menschen seien dabei leicht und einer schwer verletzt worden, teilte die Polizei mit. Der Fahrer des Lkw wurde nach dem Vorfall am Bahnhof festgenommen. Einem Bericht der „Frankfurter Neuen Presse“ zufolge soll der Mann den Laster gekapert und die Autos in Limburg mit Absicht gerammt haben. Er soll dann Passanten gegenüber mehrmals „Allah“ gesagt haben. Die Polizei bat, sich mit Spekulationen zurückzuhalten.