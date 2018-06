Lily Allen soll zweites Kind bekommen haben

London (dpa) - Sängerin Lily Cooper - früher unter ihrem Mädchennamen Lily Allen bekannt - soll ihr zweites Kind bekommen haben. Die 27-Jährige und ihr Mann Sam Cooper seien überglücklich, berichteten die Nachrichtenagentur PA und die Zeitung „The Sun“ am Donnerstag.

Auf Twitter schrieb Cooper, die bereits die einjährige Tochter Ethel hat: „Ich bin überwältigt von all den Glückwünschen.“ Später erklärte sie, sie sei sehr müde und nehme starke Schmerzmittel.

Ihr Management äußerte sich nicht zu den Berichten. Es wurde gemunkelt, es könnte ein Mädchen namens Marnie Rose sein. Allen hatte 2011 Sam Cooper geheiratet, dessen Nachnamen angenommen und später auch ihren Künstlernamen geändert. Ihr letztes Album „It's Not Me, It's You“ erschien 2009. Sie soll an einem neuen arbeiten.

