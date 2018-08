Lili Hinstin wird Leiterin des Locarno-Festivals

Von Lindauer Zeitung

Zwei Unbekannte sind in der Nacht auf Freitag in den Edeka-Markt in Rothkreuz eingebrochen. Sie stahlen Briefe und Briefmarken und sind danach wahrscheinlich mit einem Motorrad geflohen. Die Polizei sucht die beiden Täter nun.

Die beiden Täter, die ihre Gesichter unter Motorradhelmen versteckten, hielten sich laut Polizei nur wenige Minuten im Supermarkt auf. Kurz vor 3 Uhr nachts schlugen sie mit einem großen Stein die Glaseingangstüre ein, lösten dabei einen Alarm aus und suchten anschließend zielgerichtet den Schalter der ...