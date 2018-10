Liedermacher Ingo Insterburg ist tot

Der Liedermacher und Sänger Ingo Insterburg („Ich liebte ein Mädchen“) ist tot.

Er starb am vergangenen Samstag im Alter von 84 Jahren nach kurzer schwerer Krankheit in Berlin, wie sein langjähriger Musik-Manager Frank Nietsch am Montag der Deutschen Presse-Agentur sagte. Zuvor hatte die „WAZ“ berichtet.

Der Liedermacher hatte Ende der 60er Jahre gemeinsam mit dem Comedian Karl Dall, dem Schauspieler Jürgen Barz und dem Autor Peter Ehlebracht die Band Insterburg & Co gegründet. Diese erlangte Kultstatus mit einem neuen Typ von Unterhaltung, der Vorbild für Comedians wie Otto Waalkes und Mike Krüger war.

