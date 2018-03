Liebeserklärung wird in Austin zum Instagram-Star

Besonders bunte oder künstlerisch anspruchsvolle Graffiti bekommen häufig die meiste Aufmerksamkeit. Im texanischen Austin aber, wo es dutzende außergewöhnliche Graffiti an den Wänden gibt, ist ein ganz simpler Wandschmuck zum Instagram-Star geworden.

„I love you so much“ (Deutsch: Ich liebe dich so sehr) schrieb die Musikerin Amy Cook mit einer Spraydose roter Farbe an die Wand des Cafés ihrer damaligen Partnerin Liz Lambert. Inzwischen ist der Schriftzug, vor dem täglich hunderte Touristen und Einheimische für Fotos posieren, in der Stadt zur Ikone geworden und sogar schon auf T-Shirts und Kappen gedruckt worden.