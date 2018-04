Lidl verkauft ab sofort Cannabis-Produkte

Lidl erweitert sein Sortiment und bietet ab sofort Cannabis-Produkte an. Allerdings ist diese Ware nur in Filialen in der Schweiz erhältlich. Das Unternehmen bietet Hanfblüten an, die als Ersatz für traditionelle Tabakwaren gedacht sind.

Die Blüten bekomme das Unternehmen von einem Start-Up aus dem Thurgau, berichtet Lidl-Schweiz in einer Pressemitteilung. Das Hanf sei ausschließlich in Gewächshäusern der Schweiz angebaut worden und soll als Tabakersatz dienen. Erhätlich sind zwei Produkte, die für Zigaretten zum Selbstdrehen gedacht sind.

Laut Pressemitteilung ist die Sorte legal, sie enthalte nur sehr geringe Mengen THC und einen hohen Anteil an Cannabidiol. Lidl bewirbt die Artikel als Naturprodukte. Auf die "Zugabe von chemischen, synthetischen oder genveränderten Stoffen" sei verzichtet worden.

Seit rund einem Jahr sind in der Schweiz unter anderem auch Hanf-Zigaretten frei im Handel erhältlich. Der Deutsche Zoll rät laut eigener Pressemitteilung aber dringend von einer Einfuhr nach Deutschland ab.

Gemäß Schweizer Gesetzgebung ist der Kauf, Besitz und Konsum der Zigarette in der Schweiz legal"

schreibt die Behörde weiter. In Deutschland sei es nach wie vor eine Straftat und kann mit Geld- oder Haftstrafen geahndet werden. Eine Ausnahmeregelung gebe es dabei nicht.