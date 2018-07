Liam Neeson zum ersten Mal auf dem Roten Teppich

Hollywood-Schauspieler Liam Neeson (57) hat sich zum ersten Mal seit dem tragischen Unfalltod seiner Frau Natasha Richardson auf dem Roten Teppich gezeigt. Er kam zur Premiere seines Films „Five Minutes of Heaven“ in New York.

Seine Pressesprecher verbaten sich jedoch jede Art persönlicher Fragen von den wartenden Journalisten. Auf die Frage, was seine Vorstellung von fünf Minuten im Himmel sei, sagte Neeson, er sei gerne mit seinen beiden Söhnen zusammen und „lebe in den Tag hinein“, berichtet „E!Online“. Der gebürtige Ire spielt in dem Film von Regisseur Oliver Hirschbiegel ein früheres Mitglied einer paramilitärischen Einheit während des Nordirlandkonflikts. Der Streifen läuft in den USA am 21. August an. Richardson starb im März 2009 im Alter von 45 Jahren nach einem Skiunfall. Das Paar war seit 1994 verheiratet gewesen.