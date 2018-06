Lewandowski nennt sich manchmal Emil

Stürmerstar Robert Lewandowski will noch mindestens fünf Jahre lang auf dem höchsten Niveau Fußball spielen. „Ich habe einen Plan, dass ich mindestens bis 35 auf dem Top-Level spiele“, sagte der 29-Jährige dem britischen „Guardian“.

„Ich fühle, dass die beste Phase für mich als Stürmer erst beginnt. Ich bin gereift und habe viel Erfahrung. Wenn ich gesund bleibe, will ich in Europa so lange wie möglich spielen.“ Der Angreifer des FC Bayern München wird am 21. August 30 Jahre alt. Zu den von seinem Berater Pini Zahavi getroffenen Aussagen, dass er die Bayern verlassen wolle, enthält das Interview keine Aussagen von Lewandowski.

Stattdessen redete der polnische Nationalmannschafts-Kapitän über die Nachteile, die ein Leben als Fußballstar mit sich bringt. Da er ständig erkannt werde, stelle er sich manchmal als Emil vor. „Zum Beispiel wenn ich mit Freunden im Restaurant sitze. Dann reden und lachen wir, benutzen aber weder Robert oder Lewy. In der Situation bin ich dann einfach Emil. Da dreht sich dann keiner um oder schaut in meine Richtung“, erzählte Lewandowski. „Sollte mich dann doch jemand meinen, mich erkannt zu haben und fragen, ob ich Robert Lewandowski sei, sage ich einfach: "Sorry, das ist ein Fehler. Ich sehe nur wie er aus. Ich bin Emil, nicht Robert."“

Aktuelle Infos zum polnischen Nationalteam - Polnisch

Infos zur polnischen Gruppe bei der WM - Englisch

WM-Historie, Trainer und Star Polens - Englisch

Polens Fußballverband auf Twitter

Robert Lewandowski auf Twitter

Lewandowski-Gespräch im Guardian - Englisch