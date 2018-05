Letzter Alpin-Weltcup vor Olympia

Beim letzten Weltcup vor Olympia testen die alpinen Skirennfahrerinnen in Garmisch-Partenkirchen ihre Form. Fünf Tage vor der Eröffnungsfeier der Winterspiele in Pyeongchang stehen Lindsey Vonn aus den USA und Viktoria Rebensburg aus Kreuth im Mittelpunkt. US-Skistar Vonn könnte ihren 81. Weltcupsieg feiern und damit dem Rekord von Ingemar Stenmark weiter näher kommen. Riesenslalom-Olympiasiegerin Viktoria Rebensburg war beim Vonn-Sieg am Samstag nach zweimonatiger Abfahrtspause auf Rang elf gefahren.