Letzte Staffel der ZDF-Kochshow „Lafer!Lichter!Lecker!“

Die ZDF-Kochshow „Lafer!Lichter!Lecker!“ wird nach zehn Jahren eingestellt. Vom 9. Januar an laufen noch einmal 25 Folgen mit den Köchen Johann Lafer (58) und Horst Lichter (53), dann ist Schluss, wie das ZDF am Donnerstag in Mainz mitteilte.

Nach fast 400 Sendungen, in denen jeweils zwei Prominente mit Lafer und Lichter an den Kochtöpfen standen, habe der Sender gemeinsam mit den beiden entschieden, „sich neuen Aufgaben zu widmen“. Für den damit freiwerdenden Samstags-Sendeplatz um 16.15 Uhr entwickle der Sender nun neue Koch- und Unterhaltungsformate. Dem ZDF bleiben Johann Lafer und Horst Lichter mit anderen Sendungen erhalten.