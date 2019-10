Letzte Regionalkonferenz mit Kandidaten für SPD-Vorsitz

Von Schwäbische Zeitung

Ein Autofahrer hat am Mittwochmorgen einen Elfjährigen in Ochsenhausen übersehen. Nach Angaben der Polizei erlitt der Junge bei dem Unfall schwere Verletzungen.

Gegen 7.30 Uhr war ein Autofahrer in der Biberacher Straße unterwegs. Den Kreisverkehr habe der 27-Jährige an der ersten Ausfahrt in Richtung Bahnhof verlassen, teilt die Polizei mit. Dabei streifte er mit dem Kotflügel einen Elfjährigen, der die Straße überqueren wollte.

Der Junge stürzte und erlitt schwere Verletzungen.