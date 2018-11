„Leto“: Musik kann die Welt verändern

Das Telefon klingelt nur einmal, dann ist die Verbindung zwischen Biberach und Bangkok hergestellt. 13 Flugstunden liegen zwischen den beiden Städten und doch klingt es so, als ob der andere nebenan wäre. Durch den Telefonhörer dringt leise der Lärm der asiatischen Großstadt. Es ist 19 Uhr abends in Bangkok und es hat noch immer knappe 30 Grad. Die 28-jährige Hannah-Lena Nestele ist gerade von der Arbeit nachhause gekommen. Als sie hört, dass es in ihrer schwäbischen Heimat dieses Wochenende das erste Mal geschneit hat, muss sie lachen – so ...