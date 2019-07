Lenny Kravitz: Ich liebe den Ehemann meiner Ex

Beziehungen wie diese sind selten: Der US-Musiker Lenny Kravitz („Are You Gonna Go My Way“) versteht sich eigenen Angaben zufolge nicht nur hervorragend mit seiner Ex-Frau Lisa Bonet - er scheint auch ihren neuen Mann, den Schauspieler Jason Momoa, sehr zu mögen.

Der britischen Tageszeitung „The Times“ sagte der 55-Jährige über sein Verhältnis zur Familie von Bonet (51): „Wir sind wie eine Patchwork-Familie. Ich liebe ihren Ehemann - er ist wie ein Bruder für mich - und ich liebe die Kinder.“ Bonet und er seien „beste Freunde“. Um an diesen Punkt zu kommen, hätten die beiden sich Zeit gelassen. „Es ist wunderschön. Aber es kostet Arbeit.“

Die Schauspielerin Lisa Bonet („Bill Cosby Show“) und Lenny Kravitz waren von 1987 bis 1993 verheiratet. Sie haben ein gemeinsames Kind, Schauspielerin und Model Zoë Kravitz (30). Lisa Bonet und der 39 Jahre alte Jason Momoa sind seit 2005 zusammen und seit 2017 verheiratet. Die beiden haben einen Sohn und eine Tochter. Bekannt wurde Momoa vor allem mit seiner Rolle als Khal Drogo in der Serie „Game of Thrones“ und durch den Kinofilm „Aquaman“.

Die besondere Freundschaft von Kravitz und Momoa scheint auf Gegenseitigkeit zu beruhen. Der Schauspieler Momoa schenkte dem Musiker Kravitz im Dezember einen Totenkopf-Ring passend zu seinem eigenen. Auf Instagram postete er ein Foto von sich und Kravitz, auf dem die beiden mit den Ringen posieren. Dem Fernsehmagazin „Entertainment Tonight“ sagte Momoa, dass der Ring eine symbolische Geste war. „Wir passen aufeinander auf“, sagte Momoa.

Foto von Jason Momoa und Lenny Kravitz auf Instagram