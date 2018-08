Lena Valaitis hat keine Zeit für „aufgeblasene Egos“

Schlagersängerin Lena Valaitis („Johnny Blue“) hat mit fast 75 Jahren laut eigenen Worten keine Lust mehr auf Menschen, die ihr nicht gut tun. „Ich nehme mir keine Zeit mehr, absurde Menschen oder aufgeblasene Egos zu ertragen“, sagte Valaitis dem Magazin „Meins“ in einem Interview.

„Ich möchte mit Menschen leben, die mein Herz berühren und meine Seele wachsen lassen. Das ist es, was uns die Reife gibt. Ich möchte in Frieden leben - mit mir, meinen Lieben, meinem Gewissen“, so die Sängerin weiter. Aus diesem Grund sage sie mittlerweile häufiger „Nein“ als früher.

Außerdem lasse sie auch in schwierigen Situationen nie Verzweiflung aufkommen, erklärte die Witwe des Schauspielers Horst Jüssen: „Wenn ich merke, mich drückt der Schuh, lenke ich mich sofort ab, um mich nicht runterziehen zu lassen. Ich glaube, wenn man diese Fähigkeit hat, kann man ein bisschen leichter durchs Leben gehen. Und gewiss zuversichtlicher.“

Ruhe und Ausgeglichenheit finde sie am besten zuhause, so Valaitis: „In meiner Wohnung bin ich ganz bei mir. Ich male sehr gern, da kann ich ganz eintauchen, mich dem Farbenrausch hingeben und mich vergessen in der Hingabe.“ Öffentlich zeigen werde sie ihre Bilder aber nie: „Den Satz „Jetzt malt sie auch noch“ möchte ich mir gern ersparen.“