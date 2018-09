Lena Gercke: „Sei stärker als deine stärkste Ausrede!“

Trotz regelmäßigen Trainings gibt sich Model Lena Gercke (30) unzufrieden mit ihrem Po. „Obwohl ich so viel Sport mache, werde ich wohl leider nie so einen Hintern wie viele Mädels in meinem Gym (dt. Fitnessstudio) haben“, sagte sie dem Magazin „Joy“.

Für die Siegerin der ersten Staffel der ProSieben-Castingshow „Germany's next Topmodel“ ist Sport ein wichtiger Bestandteil ihres Alltags - selbst in den Ferien mache sie keine Ausnahme. „Im Urlaub halte ich mich am liebsten mit Tennis fit“, sagt sie. Wenn sie mal keine Lust hat, erinnert sie sich an ihr Motto: „Sei stärker als deine stärkste Ausrede!“