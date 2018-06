Sie war nicht einmal 20 Jahre alt. Sie wurde vergewaltigt und dann mit 22 Messerstichen ermordet. Eva Weingartners Eltern Frank (Felix Vörtler) und Martha (Sylvana Krappatsch) hoffen, dass der Mann, der kurz nach der Tat gefasst wird, der gerechten Strafe zugeführt wird.

„Lebenslang in Sicherungsverwahrung, damit er das nie wieder tut“, beschwört Frank Weingartner seinen Anwalt zu Beginn der Verhandlung, doch es kommt anders in dem ZDF-Krimidrama „Lena Fauch - Vergebung oder Rache“ an diesem Montag um 20.15 Uhr.

Als Zeuge wird der Polizist Lammers (Stephan Kampwirth) vernommen. Bei ihm hat der Angeklagte, der Fensterputzer Günther Jankowsky (Lasse Myhr), die Tat gestanden. Auf dieser Grundlage ist der Prozess zustande gekommen. Doch vor Gericht stellt sich heraus: Lammers hat keine Rechtsbelehrung vor dem Geständnis vorgenommen, es wird nicht anerkannt, das Verfahren platzt. „Ich wünsch' mir seinen Tod“, entfährt es dem enttäuschten Vater, der wutentbrannt den Gerichtssaal verlässt, während seine Frau konsterniert zurückbleibt.

Das ist der Zeitpunkt, an dem die Polizeiseelsorgerin Lena Fauch (Veronica Ferres) einschreitet. Sie hat jetzt nicht nur die Eltern weiter psychologisch zu betreuen, sondern auch ihren Kollegen Lammers, der sich spontan am Abend betrinkt. Lena Fauch, die fürs ZDF inzwischen ihren dritten Fall abliefert, nimmt einen Gin Tonic mit Lammers, der ihr noch einmal versichert: „Er war es: Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche.“ Lena lehnt sich nun weiter aus dem Fenster: Der Verdächtige Jankowsky wehrt ein Gespräch mit ihr brüsk ab, auch seine Mutter weist Lena schroff zurück.

Bedrohlich wird die Lage, als Mutter Martha versucht sich umzubringen. Sie hatte Schuldgefühle entwickelt, weil sie ausgerechnet zum Zeitpunkt von Evas Ermordung einen Friseurtermin angenommen hatte und ihre Tochter stattdessen zufällig ihrem Mörder in den Arm lief. Martha muss erkennen, dass sie mit ihrem Selbstmordversuch auch ihrem Mann keinen Dienst erwiesen hat. Der wiederum versucht, die Lösung des Falls in seine Hand zu nehmen.

Nach einer verliebten Kanzlerin („Die Staatsaffäre“, Sat.1, entpuppte sich als Kritiker- und Quotenrückschlag) hat die 49-jährige Ferres mit ihrer Lena-Fauch-Rolle den Anspruch wieder hochgeschraubt, wenn sie auch mit der Seelsorgerin noch nicht so viele Zuschauer mobilisierte wie mit anderen Auftritten: Für die ersten beiden Filme reichte es im Herbst 2012 und 2013 zu 4,39 und 5,21 Millionen Zuschauern.

Die blonde Schauspielerin, frisch verheiratet mit dem Finanzunternehmer Carsten Maschmeyer, hat für die dritte Story der Reihe sogar eine Gerichtsverhandlung besucht, wie sie in einem ZDF-Interview erzählte: „Trotz Perücke und guter Tarnung wurde ich dabei allerdings erkannt, da aus meiner Ecke verbotenerweise Fotos von der Angeklagten gemacht wurden“, sagte sie. „Für mich als Schauspielerin war dies natürlich ein gutes Verhaltensstudium. Es war sehr interessant zu sehen, wie sich Richter und Angeklagte in diesem Spannungsverhältnis geben.“

Unterstützung erhielten Ferres sowie Regisseur und Drehbuchautor Johannes Fabrick vom Berliner Bischof Markus Dröge, der bei der Vorstellung des Films in der Berliner Gedächtniskirche sagte, der Polizeiseelsorgerin Fauch gelinge es, das „innere Gefängnis“ der Menschen aufzubrechen und die richtigen Worte zu finden, um die Betroffenen zu befreien. „Dass man nicht schuldig ist, wenn man einen Friseurtermin hat, so wie viele tausend Menschen täglich einen Termin verschieben, muss man sich erstmal sagen lassen.“

Den Berliner Polizeipfarrer Reinhard Voigt beeindruckte, wie Lena Fauch die sprach- und handlungsunfähige Mutter des Opfers in einen Trauerprozess hineingenommen habe. Allerdings merkte Voigt auch kritisch an: „Dass sie den Angeklagten im Gefängnis besucht, war eine Grenzüberschreitung.“

