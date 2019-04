Leichen von in Kanada verunglückten Bergsteigern gefunden

Traurige Gewissheit nach dem Lawinenunglück in den kanadischen Bergen: Am Ostersonntag sind die Leichen der drei Ausnahme-Bergsteiger Hansjörg Auer, David Lama und Jess Roskelley gefunden worden. Das teilte die Verwaltung des Banff-Nationalparks in den Rocky Mountains mit und sprach den Angehörigen ihr Beileid aus. Die Alpinisten wurden offenbar Opfer eines Lawinenunglücks.

Die Österreicher Auer und Lama und ihr US-Kollege Roskelley, die zu den besten Bergsteigern der Welt gehörten, waren seit Dienstag vermisst worden. Die Kletterer wollten den 3295 Meter hohen Berg Howse Peak über die Ostseite besteigen. Nach Angaben der Parkverwaltung ist das eine „abgeschiedene und sehr schwierige Route“.

Nachdem die Männer als vermisst gemeldet wurden, suchten Rettungskräfte am Mittwoch das Gebiet im Banff-Nationalpark aus der Luft ab. Der Einsatz musste zwischenzeitlich aber wegen schlechten Wetters und der Gefahr weiterer Lawinenabgänge unterbrochen werden.

Nachdem Hinweise auf zahlreiche Lawinenabgänge sowie Kletterausrüstung gefunden wurden, gingen die Behörden vom Tod der drei Männer aus, der sich nun bestätigte. Die Bergsteiger gehörten zu einem vom Ausrüster North Face unterstützten Team, wie das Unternehmen bestätigte.

Bereits bevor die Leichen gefunden wurden, ging Roskelleys Vater John Roskelley davon aus, dass sein 36-jähriger Sohn tot ist. „Die Route, die er gehen wollte, wurde zum ersten Mal im Jahr 2000 bewältigt“, sagte Roskelley, der früher selbst als einer der besten US-Bergsteiger galt, der US-Zeitung „Spokesman-Review“. „Es ist eine dieser Routen, bei der die Bedingungen perfekt sein müssen, sonst wird es zum Albtraum. Genau das ist passiert.“

Jess Roskelley hatte 2003 gemeinsam mit seinem Vater den Mount Everest bestiegen. Er war damals gerade mal 20 Jahre alt – und damit der jüngste Bergsteiger, der den höchsten Berg der Welt bezwang.

Auch in Österreich löste der Unfall Bestürzung aus. Das Unglück zeige, dass das traditionelle Bergsteigen, bei dem die Bergsteiger in „absoluter Wildnis“ alles selber machten, „wahnsinnig gefährlich“ sei, sagte Bergsteigerlegende Reinhold Messner der Nachrichtenagentur APA. Auch Österreichs Bundespräsident Alexander Van der Bellen und Bundeskanzler Sebastian Kurz zeigten sich tief betroffen. „Meine Gedanken sind in dieser schweren Zeit bei der Familie und den Freunden der beiden jungen Tiroler“, twitterte Van der Bellen. Und Kurz schrieb auf Twitter: „David Lama und Hansjörg Auer haben in den vergangenen Jahren mit einer Vielzahl von Erfolgen die internationale Kletter- und Alpinszene geprägt. Meine Gedanken sind bei den Familien und Freunden der beiden Tiroler.“

Freunde Lamas hatten am Freitag eine Abschiedsbotschaft auf seine Webseite gestellt. „David lebte seine Passion für den Alpinismus mit vollster Überzeugung. (…) Er war ein Freigeist durch und durch. Viel zu früh ist diese Reise nun zu Ende gegangen“, hieß es da. Seine Eltern schrieben dort: „Er folgte stets seinem Weg und lebte seinen Traum. Das nun Geschehene werden wir als Teil davon akzeptieren.“ Seit Freitag gab es auf der Seite zahlreiche Beileidsbekundungen.

Erfolg am Cerro Torre

Der 28-jährige David Lama galt APA zufolge als Ausnahmetalent der Alpinisten- und Klettererszene. Einer seiner größten Erfolge war demnach die erste Begehung der Kompressor-Route am Cerro Torre in Patagonien mit seinem Landsmann Peter Ortner im freien Kletterstil im Jahr 2012. Das hatte zuvor keiner geschafft. Es gab immer wieder Diskussionen, ob der Cerro Torre überhaupt auf diese Weise bezwungen werden kann.

Im Herbst 2018 gelang ihm die Erstbesteigung des 6895 Meter hohen Lunag Ri in Nepal über den Westpfeiler im Alleingang. Lama hatte bereits mit fünf Jahren angefangen zu klettern. Der 1990 geborene David, dessen Vater aus dem Munt-Everest-Gebiet in Nepal stammt, gewann bereits in jungen Jahren mehrere Wettbewerbe, bevor er den Schwerpunkt seit 2010 dann auf Alpinismus legte.

Der 35-jährige Auer sei vor allem durch seine Free-Solo-Klettertouren bekannt geworden, berichtete APA. Dabei wird eine Kletterroute im Alleingang unter Verzicht auf technische Hilfs- und Sicherungsmittel begangen. Im April 2017 sei Auer etwa die 1220 Meter lange Route „Weg durch den Fisch“ in den Dolomiten auf diese Weise geklettert.