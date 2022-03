Leiche im Barchetsee versenkt: Schweizer Ermittler hoffen auf „Aktenzeichen XY ungelöst“

Der Mord ist bis heute ungeklärt: Die am 13. Dezember 2007 gefundene Leiche wies Schusswunden auf und war beschwert mit einem 30 Kilogramm schweren Betonelement. Doch bis heute konnte trotz intensiver Ermittlungen nicht geklärt werden, wer den 27-jährigen Ägypter getötet und im Barchetsee versenkt hat.

Der Mann wurde zuletzt lebend in Schaffhausen gesehen, wo er auch gelebt hat. Er soll Kontakte ins Drogenmilieu gehabt haben und auch in Süddeutschland unterwegs gewesen sein.

„Aktenzeichen XY ungelöst“ wird am Mittwochabend ausgestrahlt

Die Kantonspolizei Thurgau wendet sich deshalb nun erneut an die Öffentlichkeit. Die Ermittler erhoffen sich durch die Ausstrahlung in der Sendung „Aktenzeichen XY ungelöst“ an diesem Mittwochabend, 16. März, neue Erkenntnisse.

Für sachdienliche Hinweise ist eine Belohnung von insgesamt 10.000 Franken ausgesetzt.

Die Sendung „Aktenzeichen XY ungelöst“ wird am heutigen Mittwoch, 16. März 2022, um 20.15 Uhr, im Zweiten Deutschen Fernsehen (ZDF) ausgestrahlt.