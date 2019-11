Lehrer gegen Änderungen am Sportunterricht

Von Schwäbische Zeitung

Ein 47-jähriger Bagger-Fahrer ist am Donnerstag gegen 13.30 Uhr auf der Baustelle der B 31 in Höhe Grenzhof schwer verletzt worden und musste laut POlizeibericht mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts an der Pendelachse geriet der Bagger auf ebenem Gelände in Schräglage und kippte nach rechts zur Seite. Der Fahrer stieg zwar noch selbstständig aus, musste jedoch danach sofort medizinisch erstversorgt werden.