Lehman-Brothers-Sammlung unterm Hammer

New York (dpa) - Vor dem Auktionshaus Sothebys in Manhattan blickt Richard Fuld die Passanten an. Über seinem Kopf steht „The Liquidated Fuld“. Das Porträt des letzten Chefs der Pleitebank Lehman Brothers hat der Künstler Geoffrey Raymond gemalt, er lädt Passanten ein, Kommentare auf die Leinwand zu schreiben.

Drinnen bei Sothebys kommen indes Kunstwerke unter den Hammer - Teile der Lehman- Kunstsammlung. Bei Lehman Brothers gingen am 15. September 2008 nach 158 Jahren die Lichter aus. Fieberhaft arbeiten seitdem Banker, Juristen und Unternehmensberater daran, die Hinterlassenschaft der weit verzweigten und weltweit verdrahteten Bank zu sichten, zu ordnen und den Gläubigern ihr Geld zurückzugeben. Ein kleiner Baustein dabei: Die Kunst der Lehmans.

In 147 Losen steckten um die 400 Kunstwerke, die am Samstag in New York versteigert wurden. Das Auktionshaus Sotheby's hatte einen Erlös der „Neuberger Berman and Lehman Brothers Corporate Art Collections“ auf 9 bis 12 Millionen Dollar geschätzt. Das konnte das Traditionshaus mit einem Ergebnis von 12,3 Millionen Dollar (ca. 9,1 Millionen Euro) halten.

Highlights der Auktion waren Damien Hirsts türkise Vitrine mit Keramikobjekten „We've Got Style (The Vessel Collection - Blue/Green)“, angesetzt für 800 000 bis 1,2 Millionen Dollar, das keinen Bieter fand und „The Long Way Home“ von Liu Ye, mit einem Schätzpreis von 600 000 bis 800 000 Dollar. Zugeschlagen wurde es für 800 000 Dollar, mit dem üblichen Aufgeld müssen 962 500 Dollar gezahlt werden. Das Werk „Untitled (Three-tiered Perspective)“ von Mark Grotjahn ging nicht über den Schätzpreis von 600 000 bis 800 000 Dollar hinaus. Zugeschlagen wurde es für 650 000 Dollar, das sind 782 500 Dollar inklusive Aufgeld.

Wer es auf Kunst der Investmentbanker abgesehen hat, konnte schon in der Vergangenheit auf zwei Auktionen in Philadelphia zuschlagen, weitere Auktionen sind geplant. Mit den Versteigerung wollen die Insolvenzverwalter Geld in die Kasse spülen. Das ist aber nicht mehr als ein Tropfen auf den heißen Stein - wollen die Pleiteexperten am Ende doch 57,5 Milliarden Dollar an die Gläubiger ausschütten.

Viel werden die Lehman-Opfer aber nicht erhalten. Wer einen Dollar investiert hat, darf damit rechnen, um die 20 Cent herauszubekommen. Und selbst das gelingt nur, weil die Insolvenzverwalter die ursprünglich knapp 1,2 Billionen Dollar schweren Forderungen radikal zusammengestrichen haben.

Geoffrey Raymond ist mit einem Fuld-Porträt das erste Mal am Tag der Lehman-Pleite vor der Zentrale der Banker in New York aufgetaucht. 15 000 Dollar verlangt er für ein Bild - so spült die Lehman-Pleite Geld in seine Kasse.