Legales Cannabis auf Knopfdruck - erster Automat in Trier

In Trier gibt es seit einigen Monaten einen Automaten für legale Cannabis-Produkte: Gepresste und getrocknete Blüten in Tütchen sowie Extrakt-Kügelchen in Plastikdosen und allerlei Rauchzubehör können dort rund um die Uhr gekauft werden. Es handelt sich um Hanfprodukte mit dem als kaum psychoaktiv geltenden Wirkstoff CBD. „Man kann daraus Tee machen oder damit backen“, sagt Automaten-Besitzer Kai Schmieder. Der Gehalt an berauschend wirkendem THC liege deutlich unter dem Grenzwert von 0,2 Prozent.