Lecker gestrandet an Laupheims Amalfiküste

Aus den Lautsprechern dröhnen Al Bano und Romina Power und ihr unsterbliches – manche sagen auch: nicht tot zu kriegendes – „Felicità“. Das Restaurant Amalfi in der Laupheimer Innenstadt verfügt nur über einen kleinen Gastraum. Umso gemütlicher ist die Bestuhlung, die sich auf insgesamt 32 Sitzgelegenheiten zusammenzählen lässt. Der Kellner schlängelt sich mit viel Selbstbewusstsein durch die Gästeschar. Mit dem Pizzabäcker hinterm Steinofen parliert er selbstredend italienisch. Aus der Küche guckt hin und wieder eine Köchin mit Haarnetz heraus. Es ist eine hemdsärmelige Szenerie ohne aufgesetzte Italo-Romantik. Oder anders gesagt: So, wie es im Amalfi ist, könnte es in Amalfi auch sein.

Das Speiseangebot listet neben der Pizza natürlich Pasta auf – beweist aber auch Sinn für Saisonales oder Außergewöhnliches. Etwa wenn es um mit Oktopus gefüllten Ravioli geht. Zur Mittagszeit ist es ein herzerfrischendes Kommen und Gehen der Lieferanten: Da bringt einer eine Kiste mit frischen Pilzen, ein anderer hat einen großen Sack mit Kraken unterm Arm – und die Küche reagiert entsprechend darauf.

Ein bisschen unflexibel zeigt sich der sympathische Betrieb bei der Vorspeise: Ein reguläres Pastagericht etwas kleiner zu servieren, ist leider nicht möglich. Und am Ende, als dieser wundervolle Tiefseegarten von einem duftig-köstlichen Meeresfrüchteteller am Tisch ankommt, ist es ein Segen, dass die Portion kein bisschen kleiner ist. Die vier mächtig großen Ravioli sind umgeben von einer Weißweinsoße voller rustikaler Säure. Ihre Füllung besteht aus deutlich schmeckbaren Einzelkomponenten wie Krebsen und Tintenfischen, fein abgebunden und abgeschmeckt. Auf der Pasta wimmelt es nur so von geschmortem und butterzartem Oktopus. Schwarze Oliven geben diesem köstlichen Ensemble eine erdverbundene Note. Den Kopf über den Teller zu halten und die Augen zu schließen, heißt, den feucht-salzigen Meeresatem der Amalfiküste aufzusaugen. Ein Gericht von ergreifender Schlichtheit, dessen Qualität vom Weglassen alles Unnötigen lebt.

Die Pizza Napolitana bleibt dann aber deutlich hinter der Grandezza des Nudelgerichts zurück. Der Mozzarella schmeckt nicht nach Büffel, sondern nach Kuh, und das Basilikum scheint auch ausgegangen zu sein, da sich auf der guten Tomatensoße nur drei, vier Fetzchen davon finden. Die Trockenkräuter mit ihrem Heu-Aroma zur Krönung braucht kein Mensch. Der Teigboden ist allerdings schön dünn und knusprig, mit einer dunklen Färbung, die am Ende auch für ein gutes Aroma sorgt. Nicht schlecht, aber auch kein zwingender Grund, genau diese Pizza noch ein zweites Mal zu bestellen.

Nichts weniger als großartig ist dagegen der hocharomatische Espresso mit seiner haselnussbraunen Crema, die mit dichter Samtigkeit den Zucker geraume Zeit lang am Einsinken hindert. Er ist der optimale Begleiter zu einem eher unscheinbaren Tiramisu, das mit ein paar Beerenfrüchten serviert wird. Die künstlich aromatisierte Sprühsahne auf dem Teller hätte es aber ganz sicher nicht gebraucht. Denn die schmeckt weder im schwäbischen Laupheim noch an der 1228 Kilometer entfernten Amalfiküste.

Ristorante Amalfi

König-Wilhelm-Straße 3

88471 Laupheim

Telefon 07392-2441

www.ristorante-amalfi.de

Geöffnet Mittwoch bis Montag von 11-14.30 Uhr und von 17.30-23 Uhr, Dienstag Ruhetag. Hauptgerichte 7-25,50 Euro.