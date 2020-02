Lebenswerk-Laureus für Nowitzki

Die Kadaver der sieben toten Hängebauchschweine, die am Samstag im Außenbereich eines Hofs bei Mengen gefunden wurden, sind am Montagmittag abtransportiert worden. Das Veterinäramt hat außerdem angeordnet, die verbleibenden 31 Schweine anderweitig unterzubringen. Was mit den anderen rund 40 Nutztieren geschieht, wird nach genaueren Untersuchungen im Einzelfall entschieden. Entgegen der Berichterstattung von Montag ist ein Tierhalteverbot noch nicht ausgesprochen worden, es wird noch vom Veterinäramt geprüft.