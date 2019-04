Lebenserwartung von neugeborenen Mädchen bei fast 95

Ein 49-Jähriger aus dem Bodenseekreis ist am Dienstagvormittag auf der B30 in Höhe Torkenweiler mit seinem Quad auf einen entgegen kommenden Kleinbus geprallt. Der Mann wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht und ist dort seinen Verletzungen erlegen. Die B30 war zeitweise komplett gesperrt.

Der Quadfahrer war auf der B30 Richtung Friedrichshafen unterwegs und ist um 8.50 Uhr auf der Höhe von Torkenweiler vermutlich wegen eines technischen Defekts nach links von der Fahrbahn abgekommen.