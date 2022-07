Wirbel um Ballermann-Hit „Layla“ erreicht Region: Das steckt hinter der Aufregung

Bei großen Partys und Volksfesten im Sommer wird selten im Voraus die Musikwahl der Veranstalter diskutiert. Dem ist seit Wochenbeginn aber nicht mehr so, da bekannt wurde, dass auf dem Würzburger Kilianifest die derzeitige Nummer eins der deutschen Musik-Charts aus den Festzelten verbannt wurde: „Layla“ von DJ Robin und Schürze. Aber worum geht es bei der ganzen Aufregung? Wir erklären es.

Auch in der Region fragt man sich bereits, ob der umstrittene Song auf anstehenden Festen gespielt wird. Beim Schwörmontag in Ulm sieht man derzeit keinen Grund für ein Verbot. Und auch vom Seehasenfest in Friedrichshafen wird der Hit nicht verbannt. Darum geht es bei der Kontroverse um den Ballermann-Hit „Layla“:

Text von „Layla“ sorgt für Sexismus-Debatte und Verbote

Der Text von "Layla" beschreibt das Treffen zweier Männer, von denen einer behauptet, ein Bordell zu besitzen. Dort arbeitet die titelgebende „Puffmutter Layla“.

Ich hab' 'nen Puff und meine Puffmama heißt Layla Sie ist schöner, jünger, geiler La-la-la-la-la-la-la-Layla Refrain des Liedtextes

Kritiker, darunter auch Musikwissenschaftler, kritisieren offenkundigen Sexismus.

„Layla“ – Wer hat den umstrittenen Hit geschrieben?

Seit drei Wochen steht „Layla“ auf Platz eins der deutschen Single-Charts und auch in Österreich hat der Schlager-Song die Topplatzierung erobert.

Das Lied stammt aus der Feder des Partyschlagersängers Schürze, alias Michael Müller, aus Bühlertann (Kreis Schwäbisch Hall) und DJ Robin, gebürtig Robin Leutner aus Stuttgart, der sich auf dem Cannstatter Volksfest und in der Großraumdisko Bierkönig auf Mallorca einen Namen machte. „Layla“ ist der erste Ballermann-Hit, der es auf Platz eins der deutschen Single-Charts schaffte.

Volksfeste verbieten „Layla“-Hit von DJ Robin

Während der Song sich schon seit seiner ersten Platzierung in den Charts Kritik ausgesetzt sieht, kam die deutschlandweite Debatte erst so recht Anfang dieser Woche in Fahrt.

Wie die „Mainpost“ berichtete, hatte die Stadt Würzburg auf ihrem zweiwöchigen Kiliani-Volksfest das Abspielen des Schlagers verboten. Hintergrund sei der von Kritikern als sexistisch empfundene Liedtext. Zudem hat die Stadt eine Vereinbarung mit mehreren Volksfest-Betreibern getroffen, Liedtexte, die rassistische oder sexistische Inhalte haben, nicht mehr abzuspielen.

Die Stadt Würzburg ist mit ihrem Verbot aber nicht allein: Auch die Veranstalter der Düsseldorfer Kirmes, die im Schnitt vier Millionen Menschen besuchen, wollen dem Party-Hit keine Bühne bieten. „Ich bin der Meinung, dass dieses Lied überall hingehört - nur nicht auf unseren Festplatz“, sagte Lothar Inden, Chef des ausrichtenden Schützenvereins St. Sebastianus.

Zuvor hatte die Gleichstellungsstelle der Stadt Düsseldorf wegen „Layla“ bei den Veranstaltern vorgesprochen. Nachdem die Schützen zugesagt hätten, dass das Lied in Festzelten und Fahrgeschäften unterbunden werden soll, habe man vonseiten der Stadt keinen Anlass für ein Verbot gesehen.

Reaktionen auf „Layla“-Verbot – Unverständnis bei Nutzern

Robin Leutner, alias DJ Robin kann den Ärger wegen seines Ballermann-Hits nicht nachvollziehen. In dem Lied gebe es keinen Sexismus. „Früher haben die Leute 'Skandal im Sperrbezirk' gesungen oder 'Wir fahren in den Puff nach Barcelona'“, zitierte ihn die „Bild“-Zeitung. „Es kann jeder seine Meinung haben, aber in jedem Deutsch-Rap-Lied sind die Texte schlimmer. Da regt sich kein Mensch auf.“

Sein Musikkollege, Michael Müller alias Schürze, sagte der „Heilbronner Stimme“: „Heutzutage wird schnell aus einer Erbse eine Ananas gemacht.“

Auch Bundesjustizminister Marco Buschmann (44) meldete sich in Debatte zu Wort. „Man muss Schlagertexte nicht mögen. Man kann sie sogar doof oder geschmacklos finden. Sie aber behördlich zu verbieten, finde ich, ist eins zu viel“, schrieb der FDP-Politiker am Dienstagabend bei Twitter.

Für Musikfachmann Michael Fischer von der Universität Freiburg ist hingegen klar: „Natürlich ist das Lied sexistisch.“ In dem Song werde eine Frau beschrieben und „in sexistischer Weise besungen, und das Video unterstützt das natürlich auch in seiner Bildsprache“, erklärt der Direktor des Zentrums für Populäre Kultur und Musik.

„Es ist ein Partyschlager. Da haben in der Regel die Leute vorher fünf Bier getrunken.“ Bei Partyhits gehe es nie um erhebende Themen, meint Fischer. „Da geht es ganz oft um sexuelle Inhalte, Trinken, also das, was man bei manchen Partys macht.“

Auf den Social-Media-Plattformen von Schwäbische.de wird ebenfalls hitzig über den Partyschlager diskutiert.

Die Meinungen der Leserinnen und Leser von Schwäbische.de gehen im Fall „Layla“ ebenfalls weit auseinander.

„Das Problem ist (nicht nur) die deutsche Sprache. Nach ähnlichen Maßstäben dürften viele Songs der Rolling Stones u. a. auch nicht mehr gespielt werden. Zensur ist immer ein schwieriges Feld. Es passt aber in die momentane Diskussion“, schreibt ein Nutzer unter unseren Beitrag auf Instagram.

Auf Facebook kann eine Nutzerin die Aufregung hingegen nicht verstehen: „Was ist denn nur los? Mickie Krause, Ikke Hüftgold usw. singen auch Lieder dieser Art.“ Sie fragt: „Warum muss man alles ständig nur noch auf die Goldwaage legen?“

Jonas Voss, Kultur-Chef der "Schwäbischen Zeitung" meint, es sei an der Zeit, "wieder etwas reifer im Umgang mit Worten zu werden und nicht jedes Bisschen, was über die Stränge schlägt, zu sanktionieren."

Wie stehen Sie zu dem Ballermann-Hit? Sollte das Lied auf Volksfesten in der Region verboten werden oder gehen die Reaktionen aus Würzburg und Düsseldorf zu weit? Hinterlassen Sie uns unter dem Artikel gerne einen Kommentar.