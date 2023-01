Häufung von Lawinenunglücken: Was Skifahrer in der Region jetzt beachten müssen

Neuschnee und Wind machen das Skifahren gefährlich: Derzeit gilt vor allem in höheren Lagen der Alpen eine erhebliche Lawinengefahr.

In den vergangenen Wochen hat es insbesondere in Österreich mehrere Lawinenunglücke gegeben. Am Sonntag wurden nahe Lech zehn Skifahrer von einer Lawine mitgerissen. Drei wurden dabei verletzt, zwei davon schwer. Die Gruppe war nach Angaben der Vorarlberger Polizei mit einem Bergführer in Richtung Juppenspitze unterwegs, als sich eine Schneebrettlawine gelöst habe.

Schon an Weihnachten hatte es am Arlberg ganz in der Nähe ein Lawinenunglück gegeben - dabei wurden vier Menschen verletzt. Die Lawine hatte sich unterhalb des 2700 Meter hohen Trittkopfes bei Lech gelöst.

Am Dienstag in der vergangenen Woche sind mehrere deutsche Soldaten in Tirol von einer Lawine verschüttet worden. Die 19-köpfige Gruppe der Bundeswehr hatte in den Stubaier Alpen auf 3150 Metern Höhe Schneehöhlen gebaut. Alle wurden gerettet, drei Personen wurden verletzt in Krankenhäuser gebracht.

Ein Überblick über die aktuelle Lawinengefahr in den benachbarten Regionen:

Vorarlberg

In Vorarlberg wird die Gefahr von Lawinenabgängen derzeit vorwiegend in den höheren Lagen über 2000 Metern als erheblich (Warnstufe 3) eingeschätzt. Neuschnee und Wind machten die Lage derzeit gefährlich. In Höhen unterhalb von 2000 Metern gilt die Gefahr als gering bis mäßig (Stufe 1 und 2).

Die vorherrschenden Lawinenprobleme sind Triebschnee und Altschnee. Als Triebschnee wird Schnee bezeichnet, der vom Wind verfrachtet wird. Er ist an seiner matten Oberfläche, an Rissbildung und an den scharfen Kanten in frischen Schneespuren recht gut zu erkennen. Auch abgewehte Bergrücken und -kämme sind ein Hinweis auf Triebschnee, der dann in der windabgewandten Seite (Lee) sowie in Rinnen und Mulden zum Liegen kommt.

Triebschnee kann - ebenso wie Altschnee - Schneebrettlawinen auslösen. Teilweise reicht dafür ein einzelner Skifahrer.

Tirol

Auch in Tirol gilt eine erhebliche Lawinengefahr. Vorsicht sei vor allem an sehr steilen Schattenhängen oberhalb von rund 2200 Metern sowie an Sonnenhängen in der Höhe geboten, teilt der Lawinen-Report mit. Die Gefahrenstellen seien schwer zu erkennen.

Sogenannte "Wummgeräusche" wiesen auf die Gefahr hin. Auch an Übergängen von wenig zu viel Schnee sollten Skifahrer vorsichtig sein. Durch Neuschnee und aktuell starkem Wind wachsen die Ansammlungen von Triebschnee weiter.

Unter den verschiedenen Lawinen-Arten sticht eine besonders gefährliche hervor.

Bayern

Nach Angaben des Lawinenwarndienstes Bayern ist die Gefahr von Lawinen in Bayern derzeit überwiegend gering (Stufe 1), beispielsweise in den Allgäuer Vorbergen. Im Allgäuer Hauptkamm ist die Lawinengefahr mäßig (Stufe 2).

Schweiz

In großen Teilen der Schweiz gilt eine erhebliche Lawinengefahr in höheren Lagen, so beispielsweise in Graubünden und dem Kanton Uri.

Lawinen: Tödliche Gefahr in den Alpen

Die meisten Unfälle passieren bei Warnstufe 3

Die meisten Unfälle durch Lawinen gibt es bei der Warnstufe 3 statt in der höchsten Warnstufe 5. Zwei Drittel aller Unglücke ereignen sich bei dieser Lage. Als Grund dafür gilt, dass Skifahrer bei der höchsten Lawinengefahr vorsichtiger sind und auf das Ski fahren und insbesondere auf Touren verzichten.

Bei den niedrigeren Stufen wird die Gefahr dagegen weniger ernst genommen, auch weil bei dieser Situation durchaus noch Touren möglich sind. Zudem ist die Gefahr häufig schwerer zu beurteilen.

Richtiges Verhalten bei Lawinen

Bei einem Lawinenunglück kommt es auf jede Minute an. Die Opfer ersticken in der Regel schnell unter dem fest gepressten Schnee oder erliegen ihren Verletzungen. In Einzelfällen haben Verschüttete aber Glück und vor ihrem Gesicht befindet sich ein Hohlraum, der das Atmen ermöglicht. Unter diesen Umständen wurden Wintersportler auch noch nach mehreren Stunden lebend geborgen.

Auch auf Skipisten kann es Lawinen geben

Dass Lawinen auch die als sicher geltenden Pisten erreichen, ist äußerst selten, aber nicht ausgeschlossen. So starben vor drei Jahren in Südtirol eine Frau und zwei sieben Jahre alte Mädchen, als sich im Schnalstal in 3000 Metern Höhe ein riesiges Schneebrett löste und bis auf die Piste donnerte.

Auch in Andermatt in der Schweiz war es im Dezember 2019 zu einem Vorfall gekommen, bei dem Schneemassen sechs Skiläufer auf der Piste verschütteten. Das Unglück ging aber glimpflich aus.