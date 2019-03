Lawine löst sich in beliebtem Skitourengebiet im Montafon in Vorarlberg

Im Gemeindegebiet von Tschagguns ist am Samstagnachmittag gegen 14 Uhr an den Drei Türmen eine Spontanlawine niedergegangen. Auf der sogenannten „Sporaplatte“ löste sich ein etwa 100 Meter breites Schneebrett und ging über 580 Höhenmeter in den sogenannten „Tiergarten“ ab.

Zum Zeitpunkt des Lawinenabgangs befanden sich zehn Skitourengeher in der Abfahrt vom Gipfel der Drei Türme. Zwei konnten sich durch eine Schussfahrt in Sicherheit bringen – die restlichen acht Wintersportler befanden sich außerhalb der Lawinenbahn.

Da nicht ausgeschlossen werden konnte, ob ein Skitourengeher verschüttet wurde, rückte die Bergrettung an. Nachdem niemand geortet werden konnten, brach sie jedoch die Suche ab.

Das Ausmaß der Lawine: Anrissbreite zirka 100 Meter, Anrisshöhe etwa 2,5 Meter. Die Länge der Lawinenbahn betrug rund 900 Meter. Im Einsatz standen 20 Mann der Bergrettung Schruns/Tschagguns, zwei Lawinenhundeführer der Bergrettung, der Rettungshubschrauber „C8“, der Polizeihubschrauber „Libelle“ sowie zwei Mann der Alpinpolizei.

