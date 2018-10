Lauterbach und Ochsenknecht drehen gemeinsam

Heiner Lauterbach und Uwe Ochsenknecht stehen wieder als ungleiche Männer vor der Kamera. In dieser Konstellation sind sie in der Komödie „Männer“ von Doris Dörrie vor 33 Jahren bekannt geworden. Diesmal spielt Ochsenknecht (62) einen Reisejournalisten und Lauterbach (65) einen Staatsanwalt.

Die beiden in vieler Hinsicht unterschiedlichen Charaktere stellen bei der Testamentseröffnung ihrer Ehefrau fest, dass sie, ohne davon eine Ahnung zu haben, 20 Jahre mit derselben Frau verheiratet waren. Das teilte das Erste am Montag in München mit. Und dann hat sie in ihrem letzten Willen auch noch verfügt, dass ihre Asche vor der Insel Neuhever verstreut werden soll - von beiden Männern gemeinsam.

Bei ihrer Reise von Hamburg nach Neuhever müssen sich die beiden ihrem verletzten Stolz und schwierigen Fragen stellen: Können sie ihrer großen Liebe verzeihen und in Frieden Abschied nehmen? Und wer war die Frau, mit der sie gelebt haben? Gedreht wird voraussichtlich bis zum 6. November unter anderem auf der Halbinsel Nordstrand bei Husum und in Hamburg. Regie führt Sinan Akkus, das Drehbuch stammt von Maike Rasch. Weitere Rollen in dem Fernsehfilm mit dem Arbeitstitel „Ihr letzter Wille kann mich mal!“ übernehmen Svenja Jung, Max Bretschneider und Nicki von Tempelhoff.

