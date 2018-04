Laute Explosionen in Syriens Hauptstadt Damaskus

Für manche kommt die Nachricht überraschend, aber hinter den Kulissen ist schon länger klar, dass Feneberg einen Supermarkt mit einer Verkaufsfläche von 800 Quadratmetern in Baindt eröffnen wird. In der jüngsten Gemeinderatssitzung in Baindt am Dienstagabend hat Geschäftsführer Christof Feneberg das Konzept der Supermarktkette aus dem Allgäu vorgestellt.

Gebaut wird die Feneberg-Filiale auf einer Fläche des Fischerareals entlang der Straße zwischen Baienfurt und der Bundesstraße 30 (links).