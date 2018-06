Laut Verdi etwa 92 Prozent für Streiks an Kitas

Nach dem Beamtenbund dbb hat auch Verdi Streiks in Kitas beschlossen. Mehr als 92 Prozent der Mitglieder votierten bei einer Urabstimmung für unbefristete Arbeitsniederlegungen, wie Verdi-Chef Frank Bsirske in Berlin mitteilte. Die Streiks werden demnach übermorgen bundesweit beginnen. Nach fünf Runden hatten die Gewerkschaften die Tarifverhandlungen für die bundesweit 240 000 Erzieher und Sozialarbeiter in kommunalen Einrichtungen in der vergangenen Woche für gescheitert erklärt.