Laufsteg-Star Bella Hadid wird 25

Genauso wie ihre ältere Schwester Gigi (26) gehört Bella Khair Hadid zu den erfolgreichsten Models der Welt. Vielfach lief sie auf den großen Laufstegen für Labels wie Chanel, Burberry und Victoria's Secret.

Dabei hatte die US-Amerikanerin eigentlich eine Karriere als Fotografin geplant. 2014 brach sie jedoch ihr Fotografie-Studium an der Parsons School of Design in New York City ab, um sich dem Modeln zu widmen. Mit der Unterzeichnung ihres Modelvertrags bei der Agentur IMG wurde ihre Karriere zum Selbstläufer.

Gesundheitlich hat es Bella Hadid, die an diesem Samstag 25 Jahre alt wird, nicht ganz leicht. Wie ihr kleiner Bruder Anwar Hadid (22) und ihre Mutter Yolanda Foster (57) leidet sie an Lyme-Borreliose. Aufgrund dieser Infektionskrankheit kämpft das Model laut eigenen Angaben täglich mit Gelenkschmerzen, Übelkeit und Schwierigkeiten beim Gehen.

