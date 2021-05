Lastwagen verliert Bierkisten - Autofahrer räumen A1 frei

Von Schwäbische Zeitung

Konstanz/Zürich (dpa/lsw) - Die Blumeninsel Mainau wird eine Erinnerungsstätte für die Opernsängerin Anneliese Rothenberger (1926- 2010) einrichten. Zum ersten Todestag der Kammersängerin am 24. Mai 2011 soll auf der Bodenseeinsel das Anneliese-Rothenberger-Forum eröffnet werden, teilte die Anneliese-Rothenberger-Stiftung am Freitag in Zürich mit. Die Künstlerin war eng mit der Mainau- Grafenfamilie Bernadotte befreundet und lebte nahe Konstanz in der Schweizer Bodenseegemeinde Salenstein.