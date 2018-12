Laschet: Alles tun, um Spaltung der CDU zu verhindern

Ein Mann ist am Dienstag auf Höhe des Ravensburger Bahnhofs in die Schussen gestürzt und musste von der Feuerwehr gerettet werden.

Laut Feuerwehrkommandant Claus Erb geschah der Vorfall um kurz vor 13 Uhr in der Nähe des Restaurants Gleis 9. Ein Mitarbeiter in einem angrenzenden Gebäude sah, wie der Mann in den Fluss stürzte, eilte herbei und hielt ihn fest. Ein Kollege setzte parallel den Notruf.

Die Feuerwehr rückte mit 17 Leuten an, handelte schnell und zog den jungen Mann mit einer so genannten Schleifkorbtrage aus ...