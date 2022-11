Langsame Lutheraner

Ein Rosenkranz am Rückspiegel oder auch eine Christophorus-Plakette am Armaturenbrett – für gläubige Katholiken ist es vergleichsweise einfach, sich ein sicheres Gefühl im oftmals unübersichtlichen Straßenverkehr zu verschaffen. Bei den Lutheranern, denen bekanntlich jede Form der Heiligenverehrung fremd ist, gestaltet sich die Lage weitaus komplizierter. Am Mittwoch jedenfalls beschloss die Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland auf ihrer Tagung in Magdeburg ein Tempolimit für Bischöfinnen und Bischöfe.

Die klerikalen Leiter sollen künftig „bei Fahrten in kirchlichem Kontext“ auf Autobahnen Tempo 100 nicht überschreiten, auf Landstraßen Tempo 80. Tatsächlich geht es den synodalen Bremsern aber nicht um die Sicherheit ihrer geistlichen Oberhäupter, sondern vielmehr ums Klima. Ziel sei es, mit dieser Regelung „treibhausbasierte Emissionen spürbar zu verringern“.

Selbstverständlich ist dies ein lobenswertes Ziel, kein Christenmensch sollte schneller fahren als erlaubt. Gleichzeitig fragt sich der geneigte Beobachter, ob der Erde geholfen ist, wenn sich auf dem Land nicht nur hinter Traktoren, sondern auch hinter evangelisch-lutherischen Dienstwagen lange Schlangen bilden. Denn was, wenn auch Pastoren, Prälaten, Superintendenten und Diakone auf dem Weg zu ihren Schäfchen das Gaspedal nur phasenweise berühren? Für die Ökumene dürfte das nicht gut sein.

Hin und wieder hilft dann auf der zweispurigen Landstraße bald nur noch beten. Zum heiligen Christphorus eben. Oder ein Rosenkranz. (jos)