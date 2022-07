„Schtimmt dees?“: Wird in Campari und in Gummibärchen Läuseblut verwendet?

Roter Farbstoff aus Blut – was wie aus einem schlechten Horrorfilm klingt, bekommt man dennoch immer wieder im echten Leben zu hören: Läuseblut soll für die schaurig-schöne, knallig-rote Farbe in Campari und in Gummibärchen sorgen. Doch… „Schtimmt dees?“

Die wahrscheinlich nicht nur für Veganer und Vegetarier etwas erschreckende Nachricht lautet: Das stimmt - mehr oder weniger. Einen solchen Farbstoff gibt es. Zugegeben: Insekten haben kein Blut, wie wir (vielleicht) alle noch aus dem Biologieunterricht wissen. Nicht also das Blut von Läusen, wohl aber ein roter Farbstoff namens E120, der aus Cochenilleschildläusen gewonnen wird, findet sich in einigen Industrieprodukten wieder. Die Läuse werden dazu gekocht, getrocknet und zerdrückt.

Für die Herstellung des roten Farbstoffs Karmin werden die weiblichen Läuse gezüchtet und getötet. Um ein Kilo Karmin zu gewinnen, werden zwischen 70.000-100.000 Karmin-Läuse benötigt.

Darum wird "echtes Karmin" so gerne verwendet

Die Vorteile, die Karmin bietet, eignen sich nicht nur für das Färben von Textilien und Kosmetika, sondern auch für das Färben von Lebensmitteln.

Einer diese, wenn man denn so möchte, Vorteile ist: Es handelt sich um ein rein natürliches, tierisches Produkt. Chemikalien werden zur Gewinnung von Karmin nicht benötigt. Daher wird E120 auch als „echtes Karmin“ bezeichnet. Denn: Es gibt im Gegensatz dazu auch ein Karmin aus synthetischer Herstellung, welches man an der Nummer E 124 erkennt. Hierbei werden keine Schildläuse zur Produktion verwendet.

Ein für die Industrie entscheidendes, wenn nicht sogar das entscheidende Argument für echtes Karmin: Es ist extrem ergiebig. Um zehn Liter Wasser kräftig rot zu färben, würde man ca. nur ein Gramm Karmin benötigen.

Des Weiteren soll der Farbstoff licht, hitze-, und fruchtsäurebeständig sein.

Wer lieber nichts von zerquetschten Läusen essen möchte, sollte diese Produkte genauer unter die Lupe nehmen

Je nach Hersteller und Sorte kann man echtes Karmin beispielsweise häufig in rotem Tortenguss, Konfitüren, tiefgefrorenen Torten oder auch Zahncreme finden.

Wie steht es nun mit dem eingangs erwähnten beliebten Campari? Campari wurde tatsächlich einige Jahre lang mit Karmin (E 120) rubinrot eingefärbt. Campari hat jedoch 2006 beschlossen, auf künstliche Farbstoffe umzusatteln.

Anders sieht es jedoch bei vielen Gummibärchen-Sorten aus: Sie enthalten oftmals nach wie vor echtes Karmin, darunter beispielsweise auch Produkte der bekannten Marken „Trolli“ und „Haribo“.

Und wussten Sie, dass auch einige Schokolinsen nicht vegetarisch sind? M&Ms Peanut enthalten beispielsweise ebenfalls den Farbstoff E120 und damit echtes Karmin. Übrigens: Dies gilt nicht nur für die darin enthaltenen rotfarbigen M&Ms.

