Lady Diana – widersprüchlich und rätselhaft

Ausgerechnet „Die Hochzeit des Figaro“ musste es an diesem Abend sein, Mozarts Oper über ein blaublütiges Paar, das sich streitet und hintergeht. Doch das Protokoll beim Besuch von Prinz Charles und Lady Diana 1987 in München war in dieser Hinsicht gnadenlos. Also saßen die beiden stumm und stundenlang nebeneinander, im Wissen, dass das Gezanke auf der Bühne wohl nur durch das wahre Leben übertroffen wird – nämlich das eigene. Denn ihre Ehe war zu diesem Zeitpunkt längst zerrüttet, die Medien spekulierten über Krise, Krach und Scheidung. Der Mozart indes war eher aus Gedankenlosigkeit ausgewählt worden, denn die Deutschen wollten mit aller Kraft dem märchenhaften Paar und nicht zuletzt auch sich selbst einen gleichfalls märchenhaften Aufenthalt bescheren. In diesem Sinne raunte Ministerpräsident Franz-Josef Strauß der damals 26-jährigen Diana zu: „Ihre Beliebtheit in Bayern ist kaum zu übertreffen!“ Was zweifellos der Wahrheit entsprach.

Sie wollte bewundert werden

„Die Leute überschlugen sich“, erinnert sich Marie Gräfin von Waldburg, die legendäre Societyreporterin von „Abendzeitung“ und „Bunte“, die sich damals der Princess of Wales mit einem herzlichen „Grüß Gott“ vorstellte. „Charles und Diana waren beide sehr charismatisch“, sagt Waldburg, der die persönlichen Spannungen des Paares aber nicht verborgen blieben. „Diana war sehr mittelpunktsbedacht, das war deutlich zu erkennen. Wenn Charles zu sehr im Mittelpunkt stand, wirkte sie verwirrt“, sagt Waldburg. „Diana war eben darauf angewiesen, bewundert zu werden.“ Was ihr sogar über den Tod hinaus gelang.

Die Prinzessin gehörte zu Lebzeiten zu den meistfotografierten Menschen der Welt. Seit ihrem tragischen Unfall, der sich an diesem Mittwoch zum 25. Mal jährt, ist die Ex-Frau des britischen Thronfolgers zur Legende geworden. Und ganz nebenbei auch zur Goldgrube für Verkäufer von Andenken und Erinnerungen. Kleider, Schmuck, Autogramme, Autos – alles, womit die lediglich 36 Jahre alt gewordene Diana in Berührung gekommen war, erzielt Rekordgewinne.

“Königin der Herzen“

So erging es jetzt auch einem unauffälligen Ford Escort Turbo, Baujahr 1985, mit dem Diana einst durch London gebraust war: Statt der erwarteten 100 000 musste der Käufer immerhin 650 000 Pfund (rund 760 000 Euro) lockermachen. Die Auktion darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass sich die Euphorie um die Prinzessin etwas gelegt hat. Es gab Gedenkjahre, in denen die Medien das gesamte Sommerloch füllten, mit schönen Fotos und diversen Erinnerungen an die tote Prinzessin, mit wichtigtuerischen Wunderheilern und Wahrsagerinnen, mit gesprächigen Ex-Dienern und vermeintlichen Freundinnen der Verstorbenen. In diesem Jahr erscheint dagegen vergleichsweise wenig in den Medien. Die Londoner Boulevardblätter kündigen dieser Tage bunte Fotoseiten an über die Ikone aus dem vergangenen Jahrhundert. Der „Mirror“ entblödet sich nicht, auf der Titelseite ein Foto des entsetzlich zusammengedrückten Mercedes’ zu drucken, in dem die selbsternannte „Königin der Herzen“ in der Nacht zum 31. August 1997 ums Leben kam.

„Wo waren Sie, als Diana starb?“ Die Moderatorin von „Times“-Radio hat die Frage gestellt, schließlich gehe es den Briten doch ähnlich wie den Amerikanern bei der Ermordung ihres Präsidenten Kennedy 1963: Jede und jeder erinnere sich noch an die Umstände, als sie die schreckliche Nachricht erhielten. „Naja, Sie und ich vielleicht“, antwortet Jenny Bond nüchtern. Man dürfe aber doch nicht vergessen, dass seither mehr als eine Generation herangewachsen, das Interesse an den tragischen Ereignissen zudem sehr zurückgegangen sei. „Wenn ich mit jungen Leuten rede, fragen die mich: ‚Diana Wer?‘“

Auch Liebhaber Dodi Al-Fayed starb

Bond arbeitete damals als royale BBC-Korrespondentin, erinnert sich also von Berufs wegen an den Moment, als sie in ihrem westenglischen Ferienhaus die Nachricht vom Unfall im Pariser Tunnel erreichte. Während der stundenlangen Fahrt Richtung London wich die Falschmeldung, „eine blonde Frau“ sei ohne fremde Hilfe dem Wrack entstiegen, immer mehr der schrecklichen Gewissheit: Tot waren nicht nur der Fahrer des Unglückswagens, Henri Paul, sowie Dianas Liebhaber Dodi Al-Fayed; verstorben war, trotz allen Bemühungen von Sanitätern und Ärzten auch die Prinzessin von Wales.

Was folgte, überraschte die Beobachter auf der Insel ebenso wie rund um die Welt. Zu Tausenden zogen die Trauernden zum Kensington-Palast, legten Blumen nieder, fielen sich weinend in die Arme. Fassungslos standen die Briten und die Diana-Fans in aller Welt vor der Banalität ihres Todes: unangeschnallt im Auto mit einem betrunkenen Raser am Steuer. Umso mehr wurden Schuldige gesucht. Erst mussten die Paparazzi herhalten und die Zeitungen, die ihre Bilder gedruckt hatten; dann richtete sich die Wut der Massen gegen das Königshaus. In die Trauer und den Zorn mischten sich Gefühle eigener Schuld, wie eine Dokumentarszene aus „The Queen“ verdeutlicht. Darin sagt eine Frau vor dem Kensington-Palast: „Warum konnten wir sie nicht in Ruhe lassen? Das tut mir so weh!“

„Ihr Tod löste eine Massenhysterie aus“, sagt Marie Waldburg. „Viele, viele Frauen fühlten sich solidarisch mit ihr.“ Weil sie von ihrem Mann betrogen worden war, mit Camilla eine „Ehe zu Dritt“ führen musste. Weil sie eine tolle Mutter war mit zwei süßen Kindern, eine Vorbildfigur, die sich glaubhaft für Kranke und Schwache engagierte. „Man hat sie mystifiziert“, erklärt Waldburg. „So eine Heilige war sie dann aber doch nicht. Sie hat es auch gut verstanden, sich zu inszenieren.“

Trauer und Wut

Entsprechend hat es in der Wahrnehmung des Ereignisses und der Erinnerung an Diana immer verschiedene Phasen gegeben. Was heute gang und gäbe ist – tanzende Premierministerinnen, schluchzende Tennisspieler, gefühlsselige Industriemanager –, hatte bis zum Tod der Prinzessin als undenkbar gegolten. Umso stärker beschäftigte sich die Nation mit dem ungewohnten Gefühlsausbruch. Im Lauf der Jahre lösten sich dabei unterschiedliche Strömungen ab. Da waren jene, die sich schon damals unwohl fühlten, weil ihnen das Umfeld eine emotionale Beteiligung abverlangte, die sie nicht empfanden – Zwangstrauer sozusagen. Bald beschrieben gewichtige Kommentatoren die damalige Melange aus Trauer und Wut, Schuldgefühlen und Voyeurismus als kollektive Kopflosigkeit. Das Wirtschaftsmagazin „Economist“ schrieb von der „Karnevalsprinzessin“ und ihren „Wunderheilungen wie im Mittelalter“. Mehr und mehr dominierte die öffentliche Debatte ein Gefühl der Peinlichkeit – Diana verschwand in der Versenkung.

Bedingt durch immer neue Jahrestage, durch die öffentliche Untersuchung der Schuldfrage und Äußerungen der mittlerweile erwachsenen Prinzen William und Harry – heute mit 40 und knapp 38 Jahren älter, als es ihre Mutter je geworden ist – entstand neues Interesse an der Toten, eine Art Renaissance der Diana-Verehrung. Beinahe schwärmerisch erinnerte sich Jonathan Freedland, prominenter Autor des linksliberalen „Guardian“ an die quasi-religiöse Anbetung der Toten in der ersten Trauerwoche: „Die Stimmung war fast zärtlich. Es entstand ein Moment des Zusammengehörigkeitsgefühls.”

Königin eines anderen Landes

Diana und die Trauer um sie haben Großbritannien verändert oder zumindest eine bereits vollzogene Veränderung sichtbar gemacht. Das Land habe in den Spiegel geschaut und sich selbst nicht so recht wiedererkannt, analysierte der langjährige BBC-Anchorman und Bestseller-Autor Andrew Marr: „Das Gesicht war nicht mehr weiß, verschlossen und schweigsam. Diana war die Königin eines anderen Landes, multikulturell, liberal, emotional offenherzig.”

Kein Wunder, dass es der echten Königin, Queen Elizabeth II, angesichts der Szenen aus der Hauptstadt die Sprache verschlug. Die damals 71-Jährige, Angehörige der Kriegsgeneration, war aufgewachsen inmitten häufiger Todesnachrichten aus dem Freundes- und Verwandtenkreis, ganz persönlich bedroht gewesen vom Bombenkrieg der Luftwaffe. Dementsprechend gehörte die berühmte stiff upper lip von klein auf zu ihrem emotionalen Schutzpanzer.

Dass dieser Frau, die im steifen Zeremoniell des Königshauses gleichzeitig gefangen und komfortabel aufbewahrt war, die ungebildete und instabile, dabei in ihrer Weltzugewandtheit hochmoderne Schwiegertochter fremd hatte bleiben müssen – wer wollte sich darüber wundern? Nach deren Tod galt Elizabeths erste und beinahe einzige Sorge auf ihrem schottischen Landgut Balmoral dem Wohlbefinden ihrer Enkel. Dass die Nation nicht nur mittrauerte, sondern in dieser Trauer begleitet, ja betreut werden wollte – das konnte und wollte Elizabeth II nicht verstehen. Genauso wenig wie die sich früh anbahnende Ikonisierung von Lady Di.

Eine Prinzessin voller Widersprüche

Marie Waldburg hat die Prinzessin damals wiederholt erlebt und getroffen, etwa beim Skifahren in Klosters in der Schweiz. „Sie war herausragend, eine so hübsche, eine so schöne Frau.“ Die aber auch unnahbar und abweisend sein konnte. „Sie war sehr schroff zu den Leuten im Dorf, wenn sie fotografiert wurde“, erinnert sich die 74-Jährige. Und nicht nur dann zeigte sie zwei Gesichter. So ließ sie die Presse gerne wissen, wenn sie ein Krankenhaus besuchte. Strömten Fotografen und Journalisten aber herbei, wurde es ihr schnell zu viel und sie reagierte launisch. Oder ihre zigfach fotografierte Pose mit gesenktem Kopf und Augenaufschlag, charmant und schüchtern, ohne Frage, aber auch etwas einstudiert. So wirkte sie von Glanz und Glorie, von Anerkennung und Aufmerksamkeit gleichermaßen angezogen wie abgestoßen. „Sie wusste nicht so ganz, wo sie steht“, sagt Waldburg. „Sie kam mir entwurzelt vor, wie ein verirrtes und in die Enge getriebenes Tier.“ Eine Widersprüchliche, unglücklich und in vielem auch unergründlich.

Die jüngste Staffel der TV-Serie „The Crown“ zeichnet dagegen das Bild der toten Prinzessin als verfolgte Unschuld. So sei das nun einmal mit früh verstorbenen Celebrities, glaubt der englische Historiker Tom Holland. Dass viele die Prinzessin zu ihren Lebzeiten „oberflächlich und manipulativ“ gefunden hätten, könne ihrem Mythos auf alle Fälle nichts anhaben: „Mythen sind frei von den Fesseln, die uns Sterbliche einengen.“

An Überhöhung fehlte es aber auch schon zu Lebzeiten nicht, wie der Deutschlandbesuch 1987 zeigte. Während sich Prinz Charles in München für Bundeswehr und Biobauern begeisterte, besuchte Diana eine Montessori-Schule, beim Dinner im Nymphenburger Schloss sah sie genauso hinreißend und stilsicher aus wie beim Mozart-Marathon. Die britische Presse jubelte „Krauts, ihr habt die Ehe gerettet!“, der „Daily Mirror“ wollte gar „Liebesspiele“ erkannt haben. Und die „tz“ protokollierte: „Der Prinz und die Prinzessin von Wales haben in München ihr Glück wiedergefunden.“ Doch das war, wie so vieles andere auch, nur Teil einer märchenhaften Erzählung.