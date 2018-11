Löwenbaby in Luxusauto in Paris gefunden

Polizisten haben ein Löwenbaby in einem Luxusauto auf der Pariser Prachtstraße Champs-Elysées entdeckt. Die Beamten haben das Tier bei einer Kontrolle am Montagabend gefunden, wie mehrere Medien unter Berufung auf die Polizei berichteten.

Der Fahrer wurde in Gewahrsam genommen. Eine Tierschutzstiftung kümmerte sich anschließend um den kleinen Löwen. Wo das Tier herkam und was mit ihm geschehen sollte, war noch unklar.

Es ist nicht das erste Mal, dass in Frankreich Löwenbabys gefunden werden. Zuletzt fand der Zoll in einer Autowerkstatt in Marseille ein Tier, das dort in einem Käfig untergebracht war. Ein Arbeiter der Werkstatt sagte den Beamten, er habe das Tier aus einem Haus in Marseille geholt. Bewohner hätten ihn darum gebeten, weil sie nicht gewusst hätten, wie sie mit dem Löwen umgehen müssen.

Bericht RTL

Tweet 30 Million d'Amis (mit Foto)