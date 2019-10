Löw schließt Hummels-Comeback in der DFB-Elf vorerst aus

Bundestrainer Joachim Löw schließt ein Comeback von Mats Hummels in der deutschen Nationalmannschaft vorerst aus. Das sei zumindest „im Moment kein Thema“, sagte Löw bei einem Termin des DFB-Sponsors VW in Wolfsburg. Allerdings sei es im Fußball „schwer, endgültige Prognosen abzugeben. Keine Ahnung, was nächstes Jahr sein wird. Am Ende steht der Erfolg der Mannschaft an erster Stelle“, sagte der 59-Jährige. Über eine Rückkehr des Anfang März von Löw aussortierten Innenverteidigers Hummels war nach der schweren Verletzung von Niklas Süle spekuliert worden.