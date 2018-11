Löschhubschrauber in Kalifornien fliegen auch nachts

Auch über Nacht sind Einsatzkräfte der Feuerwehr in Kalifornien mit Hubschraubern gegen die Waldbrände im Einsatz. Der Kampf gehe aus der Luft mit Helikoptern weiter, schrieb die Feuerwehr des Los Angeles County in der Nacht auf Twitter. Dazu postete sie ein Foto eines Feuers von oben, versehen mit dem Hashtag „WoolseyFire“. In Kalifornien wüten derzeit mehrere Flächenbrände. Die erste Bilanz des Schreckenszenarios: neun verkohlte Leichen, mehr als 6000 abgebrannte Häuser.