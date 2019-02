Löschfahrzeug kracht gegen Baum - Feuerwehrmann verletzt

Von Patrick Strasser

Hausnummer 74, das muss es sein. So wurde mir die Villa beschrieben.

Ein frei stehendes Anwesen in Gelsenkirchen-Buer, ein Backsteinhaus, der Eingang mit Plexiglas überdacht. Ich klingele. Die weiße Tür geht auf, da steht er. Im Anzug, feinster Zwirn. „Kommen Sie herein, wir haben Sie erwartet“, sagt Rudi Assauer. Fester, entschlossener Händedruck. Passend zum Bild, das ich von diesem Mann hatte. Eine sehr förmliche Atmosphäre. Ist ja auch ein Geschäftstermin, unser erstes Treffen zur Arbeit an Assauers Autobiografie.