Kyle Chandler macht bei „Godzilla 2“ mit

Nach dem Drama „Manchester By the Sea“ schwenkt der Schauspieler Kyle Chandler (51) nun auf einen Action-Adventure-Film um. Dem „Hollywood Reporter“ zufolge spielt er in der nächsten „Godzilla“-Folge einen Wissenschaftler und den Vater eines jungen Mädchens (Millie Bobby Brown). Über den Inhalt ist noch nicht viel bekannt.

Regie führt Michael Dougherty, der zuletzt den Weihnachts-Horrorfilm „Krampus“ auf die Leinwand brachte. Er tritt damit die Nachfolge des britischen Regisseurs Gareth Edwards („Rogue One - A Star Wars Story“) an, der 2014 eine Neuauflage des Monsterfilms „Godzilla“ ins Kino brachte.