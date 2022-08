Kurzurlaub in der Heimat des Bergdoktors gewinnen

24 Uhr die Telefonnummer 01379/880030 wählen (0,50 Euro aus dem deutschen Fest- oder Mobilfunknetz) und das Stichwort „Hotel Bär“ sowie Name, Adresse und eigene Telefonnummer nennen. Mit der Teilnahme stimmen die Gewinner der Veröffentlichung ihres Namens und des Wohnorts in dieser Zeitung zu. Hinweise zum Datenschutz:

Die Leserinnen und Leser der Sommerzeit haben heute wieder die Chance, einen Hotelaufenthalt zu gewinnen. Bei der heutigen Verlosung geht es um zwei Übernachtungen für zwei Personen inklusive Genusspension im Doppelzimmer im Hotel Der Bär (www.hotelbaer.com) in Ellmau am Wilden Kaiser. Außerdem werden die Gewinner mit einem Begrüßungscocktail an der Hotelbar willkommen geheißen. Das Genießerhotel Der Bär liegt mitten in der prächtigen Tiroler Gebirgskulisse der Region Wilder Kaiser. Diese atemberaubende Umgebung können die Gäste unter anderem vom 20-Meter-Infinity-Pool aus bewundern. Und sollte die Sonne mal nicht scheinen, weichen sie einfach in den Indoorpool im Badehaus aus. Verwöhnt werden unsere Gewinner kulinarisch mit den Spezialitäten aus der mit zwei Hauben gekrönten Küche dieses Genießerhotels.

Ellmau am Fuße des Wilden Kaisers ist Fernsehzuschauern auch als die Heimat des Bergdoktors bekannt. Regelmäßig werden dort sogenannte Filmwanderungen angeboten, die bis zur Rübezahl-Alm führen.