Kurzer Wellnessurlaubin Tirol zu gewinnen

24 Uhr die Telefonnummer 01379/880030 wählen (0,50 Euro aus dem deutschen Fest- oder Mobilfunknetz) und das Stichwort „Aquadome“ sowie Name, Adresse und eigene Telefonnummer nennen. Mit der Teilnahme stimmen die Gewinner der Veröffentlichung ihres Namens und des Wohnorts in dieser Zeitung zu. Hinweise zum Datenschutz:

Das Ötztal ist nicht nur als Ski-und Wanderparadies bekannt. Mittlerweile zieht es auch viele Wellnessurlauber in dieses Tiroler Tal. Der Grund: die Therme Aqua Dome in Längenfeld. Denn es hat schon seinen besonderen Reiz, schwerelos in der Soleschale zu schweben und dabei auf imposante Dreitausender zu blicken. Zwölf Innen- und Außenbecken gefüllt mit 34 bis 36 Grad heißem Wasser sowie eine 2000 Quadratmeter große Saunalandschaft garantieren Entspannung pur. Der Therme angeschlossen ist ein modernes Vier-Sterne-Superior Hotel, das direkt mit der Therme verbunden ist. Wir verlosen heute zwei Übernachtungen mit Halbpension im Doppelzimmer für zwei Personen in diesem Hotel. Für die Gewinner ist auch der Eintritt in die Therme und in das hoteleigene Spa 3000 inklusive. (sz)