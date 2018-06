Kurden wehren IS-Angriffe auf den irakischen Mossul-Damm ab

Die nordrhein-westfälische Landesregierung schaltet sich in den Streit um die angekündigte Schließung des ZF-Werkes in Gelsenkirchen ein. Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP) hat sich nach Angaben seines Ministeriums am 18. Mai von einem für das Lenkungsgeschäft verantwortlichen ZF-Managers über die Hintergründe der Entscheidung informieren lassen, woraufhin ZF versprach, die fünf erfolgversprechendsten „Optionen für eine Weiterführung des Betriebs“ noch einmal vertieft zu untersuchen.