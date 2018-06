Kunstsammlerpaar schenkt Dresden Oelze-Gemälde

Dresden/Berlin (dpa) - Das Berliner Sammlerehepaar Ulla und Heiner Pietzsch hat der Stadt Dresden ein Hauptwerk des Malers Richard Oelze (1900-1980) geschenkt.

Das 1958 entstandene Gemälde „Ort, an den man sich erinnern möchte“ wurde am Freitag in der Städtischen Galerie übergeben, wo es dauerhaft ausgestellt werden soll. Der 83-jährige Pietzsch, gebürtiger Dresdner, hatte in der Vergangenheit dem Dresdner Albertinum bereits mehrere Kunstwerke überlassen.

Dem Land Berlin sagte er seine wertvolle Surrealisten-Sammlung zu. Nicht zuletzt deshalb will die verantwortliche Stiftung Preußischer Kulturbesitz jetzt ein neues Museum der Moderne am Potsdamer Platz bauen.