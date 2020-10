Kunstkompass: Gerhard Richter wichtigster Künstler

Vier Menschen sind derzeit in Bad Buchau nachweislich mit dem Corona-Virus infiziert. Im Verhältnis zur Einwohnerzahl sei dies „relativ viel für unsere kleine Stadt“, kommentierte Bürgermeister Peter Diesch am Montagabend im Gemeinderat die aktuellen Corona-Zahlen. Betroffen ist die Stadt aber auch als Tourismusziel: Das umstrittene Beherbergungsverbot gilt auch für Wohnmobilisten.

In der Gemeinderatssitzung am Montagabend in der Turnhalle der Federseeschule war Diesch noch von fünf Corona-Fällen ausgegangen: zwei Ehepaare und eine ...