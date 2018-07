Kunsthaus Tacheles wird zwangsversteigert

Berlin (dpa) - Das Berliner Kunsthaus Tacheles soll am 4. April unter den Hammer kommen. Die öffentliche Zwangsversteigerung sei im Amtsgericht Mitte angesetzt, teilte ein Sprecher mit.

Die selbstverwaltete Künstlerinitiative in einer Kaufhausruine in Berlin-Mitte ist seit langem von der Zwangsräumung bedroht. Die HSH Nordbank, die das Gelände nach der Zahlungsunfähigkeit des früheren Eigentümers verwaltet, will das gesamte Areal möglichst gewinnbringend und deshalb ohne das Tacheles als Altmieter versteigern. Der Trägerverein Tacheles e.V. will dagegen in den Räumen bleiben.