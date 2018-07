Kunsthaus Apolda zeigt Impressionisten-Trio

Apolda (dpa) - Die deutschen Maler Max Liebermann, Max Slevogt und Lovis Corinth stehen im Mittelpunkt einer neuen Ausstellung im Kunsthaus Apolda (Thüringen).

Unter dem Titel „Reiselust und Sinnesfreude“ werden vom 11. September an etwa 100 Ölgemälde, Aquarelle und grafische Arbeiten der drei Impressionisten gezeigt, wie das Kunsthaus mitteilte. Liebermann (1847-1935), Corinth (1858-1925) und Slevogt (1868-1932) hatten die Kunstrichtung des Impressionismus in Deutschland am Anfang des 20. Jahrhunderts entscheidend geprägt. Die Ausstellung dokumentiert ihr Schaffen in den Jahren 1895 bis 1930.

Die Schau ist bis zum 18. Dezember zu sehen.

